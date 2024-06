Três Lagoas tem 14 mil micro e pequenas empresas ativas

Nesta quinta-feira (27) é celebrado o Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), reconhecendo a importância econômica e social dos pequenos negócios, no Brasil e no mundo.

A Emília Witter se profissionalizou como cabeleireira. Em 2010, ela deixou a informalidade e virou micro empreendedora individual. A decisão impactou diretamente na vida dela. Hoje, Emília celebra ter o próprio salão no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Continue Lendo...

O salão de Emília está entre as milhares micro empresas, no município. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Brasil, 30% do PIB Brasileiro é gerado por essas empresas. Em Três Lagoas, são mais de 14 mil micro e pequenas ativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo o Sebrae, essas micro empresas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social em Três Lagoas, como gerar empregos para a população local, contribuir para a circulação de recurso na economia e promover o desenvolvimento regional.

O analista técnico do Sebrae de Três Lagoas, Marcio Ohashi, ressaltou que a maior concentração de empresas é no setor de serviços. Além de contribuir para a geração de empregos, estimulam a inovação, impulsionam a competitividade e promovem o empreendedorismo.

“Hoje, essas pequenas empresas são englobadas pelo micro empreendedor individual, a micro empresa e as empresas de pequeno porte, que se distingue pelo valor de faturamento, e geralmente também pela quantidade de funcionários que possuem. Em Três Lagoas, elas são muito importantes, pois representam 87% de todas as empresas instaladas no município”, explicou Marcio Ohashi.

A data do Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa destaca a importância de criar um ambiente favorável para o crescimento e a sustentabilidade das micro, pequena ou médias empresas, bem como para reconhecer a contribuição delas no fomento a economia local e regional.

Veja na reportagem abaixo: