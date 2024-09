Três Lagoas tem o dia mais quente do ano e calor de 42°C deve se repetir

A previsão do tempo indica mais um dia quente nesta quarta-feira (25), onde a temperatura máxima pode chegar aos 41°C, em Três Lagoas.

O dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove.

Na terça-feira (24), Três Lagoas ficou entre a cinco cidades mais quentes de Mato Grosso do Sul, onde os termômetros registraram 42°C.

Além do calor extremo o município também enfrenta a baixa umidade relativa do ar, onde o volume ficou abaixo dos 20%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este cenário deve mudar com a chegada de uma frente fria, entre quinta e sexta-feira há previsão de chuvas e até mesmo tempestades, principalmente em municípios das regiões sul e leste do Estado. A instabilidade é resultado do avanço de uma frente fria, somado ao calor e umidade.