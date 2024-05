Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas atrai 972 competidores

O Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas tem sido um sucesso todos os anos e contribui positivamente para a divulgação de todo potencial turístico da cidade, que é cercada pelos rios Paraná e Sucuriú. Além de ser um incremento para o aquecimento da economia local.

A 13ª edição do torneio começou nesta quinta-feira (2) e encerra neste sábado (4), quando acontece a maior competição do evento, que é a captura do maior tucunaré. Segundo o presidente da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APTL), Júlio Roberto, 336 equipes estão inscritas para participar do evento neste sábado, com largada prevista para às 7h, e encerramento da competição às 16h. Ao todo, o torneio conta com 972 competidores, já que algumas equipes são de dupla ou trio. A maioria dos participantes são de cidades do Estado de São Paulo e Paraná, e principalmente de Três Lagoas.

O evento deste ano recebeu um número maior de inscritos se comparado ao ano passado, quando 327 equipes participaram.

“Um sucesso”, assim resumiu o presidente da APETL. Na abertura do Torneio, que teve show com a dupla Jads e Jadson, cerca de 20 mil pessoas estiveram no balneário, na noite de quinta-feira. Na sexta-feira, Mariana Fagundes. Além da competição da captura do maior tucunaré, neste sábado, haverá ainda show com Alex e Wander e animação do DJ William. O local conta ainda com uma praça de alimentação, que neste sábado, será aberta às 16h, além de exposição de roupas e equipamentos para pesca.

De acordo com o presidente da APTL, o evento é importante para o fomento do turismo e da economia de Três Lagoas, pois neste período, os hotéis, bares, restaurantes e lanchonetes ficam lotados. “É um torneio que virou referência, basta ver pela quantidade de participantes”, destacou.