Três Lagoas terá instalação de quatro novos semáforos; veja onde

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), informa a instalação de quatro novos semáforos, em cruzamentos de avenidas e ruas de grande fluxo de veículos.

Os cruzamentos que passarão a ter semáforos são: rua João Gonçalves com rua Duque de Caxias, rua João Gonçalves com avenida Jary Mercante, avenida Filinto Muller com rua José Hamilcar Congro Bastos e rua Alcinda Mendes com rua Egydio Thomé

A Seintra pede que os condutores mantenham velocidade reduzida ao passar por estes cruzamentos durante os dias em que a equipe estiver trabalhando na instalação, assim evitando acidentes ou atrapalhar o serviço.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas