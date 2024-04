Três Lagoas terá menos candidatos a vereador em 2024

Em decorrência das novas regras para as eleições deste ano, que englobam limite para candidaturas, número de mulheres e, em Três Lagoas, aumento do coeficiente eleitoral, o número de candidatos a vereador sofrerá uma redução se comparada a última eleição municipal. Em 2020, Três Lagoas teve 295 candidatos disputando 17 vagas na Câmara Municipal. Neste ano, o número deve chegar a 144 candidatos.

Para este ano, ao invés de 17, serão eleitos 15 vereadores, já que no ano passado, os parlamentares aprovaram um projeto de lei reduzindo o número de vagas no Legislativo. A redução no número de cadeiras interfere no quociente eleitoral, que define os eleitos. Em resumo, o total de votos válidos é dividido pelo número de vagas em disputa. A partir desse número é possível elencar os eleitos.

Em Três Lagoas, na eleição de 2020, os partidos precisavam atingir 3.114 votos para eleger um candidato. Em 2024, serão necessários 3,7 mil votos. Em razão das regras do quociente eleitoral, nem sempre os mais votados são eleitos.

Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são considerados os votos válidos. Ou seja, não são contabilizados, para nenhum efeito, os votos em branco e os nulos. E, nesta eleição, não haverá coligações partidárias para eleger vereadores.

Em decorrência do fim das eleições proporcionais e da redução do número de cadeiras na Câmara, os partidos só poderão lançar 16 candidatos a vereador.

Levantamento realizado pelo Jornal do Povo mostra que, em Três Lagoas, apenas 9 partidos devem lançar candidatos a vereador. São eles: PSDB, PP, PSB, MDB, Republicanos, União Brasil, DC, PRTB, e a federação formada por PT, PC do B e PV. A federação partidária consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fossem um só por pelo menos quatro anos. Nesta modalidade de aliança, as siglas funcionam como um único partido no Congresso, dividindo Fundo Partidário, tempo de televisão e unificando o conteúdo programático.

Com base no número de partidos que estão legalizados e diante no número de candidatos que cada agremiação pode lançar, Três Lagoas deve ter 144 candidatos a vereador no pleito deste ano, 151 a menos do que na eleição de 2020.