Três Lagoas volta a enfrentar onda de assaltos

Depois de alguns meses sem registrar assaltos com frequência no município, Três Lagoas voltou a enfrentar uma onda de roubos a mão armada, nos últimos 15 dias. As vítimas foram abordadas em via pública e dentro de estabelecimentos comerciais. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança (Sejusp), neste ano, Três Lagoas já contabilizou 56 roubos. Somente no mês de julho, foram registrados nove assaltos na cidade. A faca é a principal arma usada pelos bandidos.

Na rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santa Rita, dois ladrões, simulando estarem armados, roubaram a moto e o celular de uma mulher, de 43 anos. Outro roubo seguido de tentativa de estupro foi registrado em uma conveniência, na avenida Filinto Muller. Uma mulher, de 41 anos, relatou que um homem invadiu o local com uma faca, anunciou o assalto e levando-a para um banheiro. No local, o suspeito amarrou as mãos da vítima com a blusa e a obrigou a ajoelhar-se. Quando viu seu agressor abrir o zíper da calça, gritou desesperada dizendo que o marido estava chegando, evitando o estupro. O assaltante fugiu com R$ 60 e o celular da vítima. Mas, foi preso na quinta-feira (11).

Na segunda-feira (8), por volta de 18h, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Guanabara, um homem, de 58 anos, foi roubado por dois assaltantes, que levaram o celular e R$ 300. A vítima disse que mora na região do ‘Mutum’, entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, e estava a passeio em Três Lagoas.

Veja mais na reportagem abaixo: