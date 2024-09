Tricampeão brasileiro de luta de braço é três-lagoense e se prepara para o Mister Olympia

Cássio Felipe de Oliveira, natural de Três Lagoas, encontrou sua vocação na luta de braço e cita o apoio do irmão em sua trajetória, que começou aos 12 anos. Atualmente, 9 anos depois, ele conquistou três títulos de campeão brasileiro e o vice-campeonato sul-americano de luta de braço. Porém, por trás de todas essas vitórias, há uma história de muita superação."O maior desafio hoje, não somente para mim, mas para todo atleta de luta de braço, é a questão financeira. A gente encontra bastante dificuldade para ir a outros campeonatos. Às vezes tem um campeonato no Nordeste, às vezes aqui no Centro-Oeste, mas a maior dificuldade mesmo é ir para esses campeonatos que geralmente acontecem em São Paulo", explica Cássio.



O lutador conta com o apoio da família e dos amigos, principalmente do irmão mais velho, Victor Eduardo, que também é atleta e conquistou diversos títulos, incluindo o estadual, o brasileiro, a Copa Brasil e o sul-americano de luta de braço. Ele comemora o sucesso de Cássio: "Ele vem numa ascensão muito grande, ao ponto de estar conquistando os títulos que ele queria desde criança. Agora, já foi campeão brasileiro e é vice-campeão sul-americano. Então, com dedicação e esforço, ele está conseguindo."

Cássio Felipe agora se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, que acontecerá no dia 18 de outubro, no Mister Olympia, em São Paulo. Além dos treinos musculares, ele participa de diversas competições e torneios, buscando sempre estar na melhor forma para conquistar novos desafios em sua carreira.

