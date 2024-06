UFMS de Três Lagoas promove programação gratuita em alusão ao Junho Prata

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas, promoverá, nesta quarta-feira (12), ações da campanha “Junho Prata”, que tem como foco a saúde, o bem-estar e a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas pessoas idosas. A programação é gratuita, aberta à comunidade universitária e não requer inscrição.

A Lei N° 5.215/2018, do Estado de Mato Grosso do Sul, estabeleceu o Junho Prata, com o propósito de sensibilizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa. Alinhado a isso, a Organização das Nações Unidas designou o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, com intuito de destacar as violações de direitos e promover formas de denunciá-las e combatê-las.

De acordo com a programação da UFMS, será realizada uma palestra sobre o assunto, entre 13h30 e 14h30, com a Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas de Mato Grosso do Sul (Secretaria de Estado de Cidadania), Zirleide Barbosa. A palestra será no Anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, na Unidade 2 da UFMS.

Já a partir de 15h, ocorrerão ações de saúde em parceria com a Secretária Municipal de Saúde, o curso de Medicina e o projeto de extensão “Saúde e envelhecimento”. No mesmo local, haverá aferição de pressão arterial e medição de glicemia, de forma gratuita.

*Informações da assessoria da UFMS.