Van invade preferencial e bate moto com mãe e filha no Vila Alegre

Uma Van invadiu a preferencial e bateu uma moto onde estava a mãe e a filha, que ficaram feridas. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (2), no cruzamento entre as ruas Alba Cândida e Eurídice Chagas Cruz, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

A moto seguia pela rua Alba Cândida quando foi atingida pela Van, que não teria respeitado o ‘pare’ obrigatório. As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros e levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).