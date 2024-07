Veja como se preparar para as eleições de outubro

No dia 6 de outubro, no primeiro turno das eleições municipais 2024, sessões eleitorais espalhadas pelo município estarão prontas para receber os mais de 92.000 eleitores de Três Lagoas, que vão escolher novos representantes para cargos de prefeito vice-prefeito e vereador.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concentrou esforços na preparação das eleições municipais 2024, além do foco na organização do pleito o período foi marcado por decisões que envolve o combate à desinformação.

O advogado, Edmilson Romanini, presidente da comissão Eleitoral da OAB de Três Lagoas alertou que o momento ainda é um período de pré-campanha eleitoral. Por isso, os eleitores e candidatos devem ficar atentos com as infrações e a desinformação.

“Pensando no eleitor, muitas vezes, ele quer manifestar o seu interesse político e ajudar um candidato para qual ele vai votar. Mas se eu posso uma dica é: que ele sempre busque fazer esse auxílio candidato de maneira que não prejudique o opositor”, explicou o advogado Edmilson.

O aumento significativo do uso das redes sociais com a propagação de informações sem checagem nos canais digitais fez crescer de forma preocupante o número de notícias que não tem compromisso com a verdade e induzem interpretações errôneas.

