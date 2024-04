Veja cuidados na declaração IR 2024 para evitar cair na malha fina

O prazo de entrega para a declaração do Imposto de Renda (IR 2024) termina no dia 31 de maio, mas é preciso que os contribuintes façam o quantos antes para terem mais segurança e evitar erros e cair na malha fina.

Na hora de declarar o IR 2024 são muitas as informações que o contribuinte precisa passar, e se fizer apressado pode acabar tendo problemas. O empresário Fábio de Melo já teve problemas com erros, e hoje, prefere ter ajuda de um profissional.

“É muito importante ter um profissional que nos ajude, porque a gente acaba deixando a desejar uma coisa ou outra. Então, contratando um profissional ele já toma conta o ano inteiro, porque o tempo da gente é curto”, explicou o empresário Fábio de Melo.

O contribuinte que deixa de lançar algum ganho pode se tornar presa fácil na análise da Receita Federal. O rendimento não declarado consta como pago para o contribuinte, identificado por meio pelo CPF, na informação que a fonte pagadora presta à receita.

Pelo cruzamento de dados, esse sistema possibilita que o ‘leão’ identifique rapidamente que o rendimento pago por determinada empresa não constou na declaração de quem o recebeu.

As declarações começaram a ser entregues desde o dia 15 de março de 2024. De acordo com dados informados pela Receita Federal, até o às 16h do dia 1° de abril já foram enviadas 133 mil declarações em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas já foram entregues 10.185 declarações.

A orientação da Receita Federal é que, os contribuintes que optarem por utilizar a pré-preenchida, confiram as informações com o comprovante de rendimentos e outros documentos guardados.

O contador Weslley Barboza reforçar também que as informações não recuperadas pela pré-preenchida devem ser complementadas pelo declarante. “É importante ficar atento sobre omissão de documentos e, também, sempre guardar os comprovantes de rendimentos para uma eventual comprovação junto à Receita Federal”, orientou.

