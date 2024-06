Vereadores homenageiam 25 três-lagoenses com títulos e diplomas

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas realizou, nesta quarta-feira (6), uma sessão solene e homenageou 25 três-lagoenses com títulos e diplomas em diversas áreas de atuação, incluindo comunicação, por trabalhos prestados ao município.

A jornalista do Grupo RCN de Comunicação e TVC HD Canal 13.1, Ana Cristina Santos, foi uma das homenageadas, com o diploma Léo Soto, concedido a profissionais com notáveis serviços prestados em Três Lagoas.

Ana Cristina Santos tem 22 anos de carreira profissional no setor de comunicação e 13 anos atua no Grupo RCN de Comunicação de Três Lagoas, como repórter e apresentadora do programa RCN Notícias na rádio Cultura e TVC HD, e também, editora do Jornal do Povo.

“Quero agradecer a todos os vereadores pela aprovação dessa homenagem, em especial aos vereadores Tonhão, que foi o autor da propositura, que é um reconhecimento ao nosso trabalho, para nós que estamos no dia a dia defendendo a população e mostrando tudo que acontece na cidade com muita imparcialidade”, contou a jornalista, Ana Cristina.

O vereador Antônio Empke Júnior, conhecido como Tonhão, destacou o importante trabalho da jornalista Ana Cristina, realizado no município e aos três-lagoenses. “Esse diploma é justamente coroa pessoas que fazem diferença na área de comunicação em Três Lagoas”, explicou.

Outra homenageada também foi a médica infectologista, Renata Congro, que atua no programa de combate às infecções sexualmente transmissíveis no município. Renata recebeu o diploma Médico Pelópidas Gouveia. “É muito gratificante. Já são 17 anos de formação e 13 anos atuando em Três Lagoas. É um reconhecimento do meu trabalho. Então, é momento de muita alegria”, expressou.

Para o vereador Issam Fares, reconhecer o trabalho dos três-lagoenses, que se dedicam ao progresso da cidade é uma das funções do Poder Legislativo. “Essas homenagens tem a finalidade de reconhecer as atividades que essas pessoas fizeram de serviços pela nossa cidade”, destacou.

Para o vereador Marcus Bazé, todas as homenagens realizadas foram justas e merecidas. “A Câmara Municipal faz um trabalho de reconhecimento quando realiza as sessões trazendo e incentivando ainda mais essas pessoas que fazem um papel ímpar na sociedade três-lagoense”, pontuou.

A sessão foi organizada pelos vereadores Tonhão, Issam Fares e Marcus Bazé, os três apresentaram as proposituras em plenário, que foram aprovadas por unanimidade entre os vereadores.

