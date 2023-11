Violeiro perde tudo após incêndio e pede ajuda para se levantar

“De viola a ferramentas de trabalho, só me sobrou as roupas do corpo”, é o que afirmou nesta quarta-feira (29) Leandro Borgert, dono da casa destruída por um incêndio após um raio cair em sua casa no final da tarde de terça-feira, durante uma forte tempestade no Cinturão Verde, em Três Lagoas.



Procurado por nossa equipe de reportagem, Leandro confirmou que a casa teria sido atingida por um raio, durante a forte chuva que caia na tarde de terça-feira, causando incêndio que destruiu a residência e tudo que havia dentro.



Bastante abalado, Leandro Borguet, ou Leandro violeiro como se identifica, relatou que não estava na residência na hora da chuva e acabou sendo informado do incêndio por amigos. Dentro do imóvel havia móveis, roupas, documentos, bomba elétrica para poço artesiano, chocadeira para ovos, fogão, botijão de gás, freezer, geladeiras além de ferramentas de trabalho e outros pertencente. Mas um dos bens mais estimado por Leandro, sua viola, não pode ser salva e acabou consumida pelas chamas.

Luciano acredita ter perdido aproximadamente R$37 mil em bens, além da dor de cabeça em precisar registrar um boletim de ocorrência, para retirar a 2ª via de todos os documentos pessoais, que não serão de graça.

Dependendo apenas do que ganha com o lote do assentamento no Cinturão Verde, Leandro Borguet procurou a orientação de conhecidos, para tentar se levantar psicologicamente e financeiramente, onde foi orientado a realizar uma vaquinha solidária. Após conseguir orientação, Leandro disponibilizou um PIX, para quem tenha o interesse em ajudar 67991565017, e uma vaquinha online https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-leandro-violeiro



O lote de Leandro fica de frente com a rua 38, no limite do bairro Vila Piloto e o Cinturão Verde. Sendo o lote 103, rua 38, Cinturão Verde, Três Lagoas.