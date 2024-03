Vítima de acidente na BR-262 não resistiu e foi à óbito no H.A

Foi a óbito às 17h50 na Emergência do Hospital Auxiliadora, Marcos Maciel dos Santos, 47 anos, motorista do carro Fiat Uno, que teria batido de frente com um caminhão, na tarde deste sábado (23), na Curva do 80, na rodovia BR-262, saída para Campo Grande, em Três Lagoas (MS).

Marcos teria brigado minutos antes com a esposa e jogado o carro contra o portão da residência. Após a briga com a mulher, Marcos Maciel dos Santos, fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Enquanto a Polícia Militar ouvia a vítima de violência doméstica, o Corpo de Bombeiros era chamado para atender uma colisão frontal, entre um carro e um caminhão, nas proximidades do Chácara Imperial, na rodovia BR-262.

No local Marcos Maciel dos Santos, teria ficado preso nas ferragens após bater violentamente o carro Fiat Uno, contra um caminhão Volkswagen, que fazia o trajeto contrário. Para os policiais rodoviários federais, o motorista do caminhão contou que o veículo Uno, teria invadido a pista contrária e batido violentamente contra o caminhão. Felizmente o motorista do caminhão, não se feriu.

Marcos Maciel dos Santos foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital Auxiliadora, onde deu entrada com fraturas múltiplas e foi à óbito as 17h50. Em nota, a assessoria de comunicação do Hospital Auxiliadora, confirmou a morte de Marcos Maciel dos Santos. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.