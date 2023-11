Vítima de estelionato acaba na delegacia por lesão corporal

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 36 anos teria se interessado por um videogame que estava sendo vendido por uma rede social. Após negociar com o vendedor o valor do eletrônico, a vítima foi informada, que deveria ir até um endereço que ele (vendedor) iria passar, onde seria feito a aquisição com uma terceira pessoa, devido o vendedor não estar na cidade.

Acreditando que estaria fazendo um bom negócio, a vítima foi ao local informado e ao olhar o videogame, acabou fazendo o pagamento via PIX de R$2,3 mil, ao suposto vendedor. Ao perceber que tanto o comprador, quanto a mulher que estava com o videogame haviam caído em um golpe, a mulher tentou pegar de volta o aparelho, mas nesse momento o vítima acabou tomando o videogame a força da mulher, lhe causando um corte na mão e saído em um Ford Fusion em alta velocidade.

A Polícia Militar foi informada pela mulher e o Getam conseguiu realizar a detenção do homem de 36 anos, na avenida Ranulpho Marques Leal, cruzamento com a rua Egídio Thomé. Ambas as partes foram levadas para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o homem de 36 anos, acabou autuado por lesão corporal e um boletim de ocorrência por estelionato foi aberto, para investigar o caso.

O Getam (Grupo Especial Tático de Motos) da Polícia Militar, prendeu um homem de 36 anos por lesão corporal, após uma confusão na compra de um videogame na tarde deste sábado (18), na avenida Ranulpho Marques Leal, bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.