Volta às aulas terá campanhas educativas no setor de trânsito em Três Lagoas

Em 2023, Três Lagoas registrou 17 mortes no trânsito, e somente em 2024, três pessoas já morreram em acidentes na cidade. Diante desse cenário, campanhas educativas serão intensificadas como medida preventiva.

Após as ações educativas focadas no período de carnaval, a equipe responsável pela educação no trânsito irá direcionar esforços para as escolas, que retomarão as aulas em 19 de fevereiro.

O transporte irregular e a prática da fila dupla estão entre as principais infrações observadas neste período de volta às aulas, exigindo uma atenção redobrada por parte dos motoristas.

A coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, pede a colaboração dos pais e responsáveis que levam as crianças para a escola. Ela dá algumas orientações para um trânsito mais seguro, como sair de casa com antecedência para evitar os horários de maior congestionamento, verificar as condições do tráfego, utilizar os dispositivos de segurança adequados para crianças, como cadeirinhas e assentos de elevação, além de garantir o uso correto do cinto de segurança e desembarcar a criança do veículo no lado direito da calçada. Segundo ela, medidas simples podem contribuir significativamente para a segurança no trânsito escolar.

