Justiça proíbe gastos com eventos festivos e publicidade até construção da Unidade de Tratamento de Resíduos

O assunto foi tornado público através das redes sociais do vereador Fabiano Agi (PL), nesta sexta-feira (4), e logo ganhou repercussão, uma vez que, em tese, a decisão poderia cancelar os shows musicais anunciados para acontecer durante os festejos do aniversário da cidade no inicio do mês de julho.

As medidas restritivas terão vigência imediata a partir da intimação desta decisão e seus efeitos perdurarão até a efetiva demonstração do cumprimento da construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos – UTR perante o juízo. O magistrado determinou a intimação do município para o cumprimento da decisão, sob pena de caracterização de ato de improbidade administrativa. A intimação foi recebida no dia 1º de abril.

Na decisão, o magistrado impõe ao município as seguintes restrições: a proibição de gastos com a realização/promoção de eventos festivos ou patrocínios que demandam recursos públicos; a proibição de gastos com publicidade em jornais, rádios, outdoor e congêneres.

Em despacho proferido em 31/03, o titular da 2ª Vara Cível rejeitou o pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos solicitados, feito pelo município, “haja vista que, de acordo com a obrigação assumida pela municipalidade, as obras de construção da UTR já deveriam estar finalizadas.”

A decisão foi do Juiz de Direito, Dr. Plácido de Souza Neto, após o município descumprir acordo firmado com o Ministério Público em julho de 2023 para cumprir adequações relacionadas à coleta seletiva e aterro sanitário.

Desde o último dia 1º de abril, o município de Paranaíba está proibido de efetuar gastos com a realização ou promoção de eventos festivos, bem como gastos com publicidade em jornais, rádios, outdoors e congêneres, até demonstrar que está construindo a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.

Cidade produz 70 toneladas de lixo

Diariamente, o aterro sanitário recebe em média 10 caminhões carregados do lixo coletado na cidade. No aterro sanitário municipal, foi reativada a balança de pesagem com anotações de entrada e saída dos caminhões. O controle é feito por funcionário da empresa contratada pela Prefeitura para prestação de serviços de readequação, operação e manutenção do Aterro Sanitário Municipal. A empresa contratada foi Reserva Gestão Ambiental LTDA pelo valor de R$ 3.856.995,02, no prazo de dez meses, com a responsabilidade de fornecer máquinas, equipamentos e mão de obra especializada para o Município.

Cálculo preliminar indica que em torno de 70 toneladas de lixo são recolhidos diariamente nas ruas da cidade.

Procurado pelo grupo RCN, o procurador jurídico do município, Marcelo Faccin, informou que a UTR está licitada e está sendo construída no prazo legal de contrato. Ele confirmou que a decisão será acatada com a proibição dos referidos gastos a partir de 1º de abril.

Demanda antiga

A questão da coleta de lixo é uma demanda antiga em Paranaíba. Em dezembro de 2007, uma decisão judicial do juiz Mário José Esbalqueiro dava prazo para a prefeitura acabar com dois “lixões” que se formaram na cidade, às margens da BR-158 e BR-497.

Na ocasião, o magistrado estabeleceu prazos para o fim dos lixões e viabilização de um aterro sanitário, além de sugerir a criação de um projeto para separação do lixo. Ele foi mais além e bloqueou verbas para publicidade e promoções de festas públicas.

Na administração do ex-prefeito Ronaldo Severino, foi construído e entregue o aterro sanitário, suspendendo as proibições. Um dos maiores desafios das administrações municipais continua sendo a implementação da coleta seletiva e educação ambiental, uma vez que não existe a separação do lixo.

O assunto foi se arrastando no Judiciário até a homologação feita no primeiro mandato do atual prefeito, quando ficou expressamente consignado que o descumprimento dos prazos levaria ao bloqueio de recursos de publicidade e eventos festivos. O prefeito Maycol Queiroz ainda não se pronunciou sobre o assunto.