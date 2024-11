Previsão do tempo indica chuvas fortes acompanhadas de tempestade em Três Lagoas

Terça-feira (5), será sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite será chuvosa, em Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão do tempo indica tempo com sol, aumento de nebulosidade e probabilidade para chuvas de intensidade mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.