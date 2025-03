Cassilândia terá Festa do Peão com portões abertos

O prefeito de Cassilândia, Rodrigo Freitas, confirmou que pela primeira vez a Festa do Peão Boiadeiro de Cassilândia 2025, será realizada com portões abertos. Estão confirmados os shows de Fred& Fabricio; João Haroldo & Betinho; Jads & Jadson e Tom & Leo.

Em visita ao prefeito de Paranaíba Maycol Queiroz, o chefe do Executivo da cidade vizinha confirmou o apoio do governo estadual e a parceria com o Sindicato Rural de Cassilândia para entrada gratuita em todas as noites de shows e montarias.