Confira o plantão policial desta quinta-feira

Postos são interditados por irregularidades na venda de combustível

Entre os dias 16 e 20 de dezembro, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizou uma série de fiscalizações em 12 estados, com foco na qualidade dos combustíveis e na regularidade das operações de postos de abastecimento. Em Mato Grosso do Sul, a fiscalização alcançou nove postos em três cidades do […]