Homem furta residência, mas acaba preso após ser identificado por imagens de câmera de segurança

Um homem de 25 anos de idade foi preso pela Polícia Militar após cometer furto em um residência. Um outro homem também foi levado para Delegacia por conta do crime de receptação de produtos furtados. Câmeras de monitoramento capturaram o momento da ação e ajudaram a identificar o auor.

Segundo a PM, através dos vídeos foi possível verificar que o autor já conhecido no meio policial com diversos registros de crimes do tipo furto. Os policiais o encontraram na Rua Araxá 3, o qual inicialmente resistiu em ser abordado, mas acabou se submetendo após o uso moderado da força policial.

O homem confessou o furto e colaborou em dizer para quem ele havia vendido os produtos furtados. Outro homem também foi encontrado no local e confessou ter colaborado na venda dos produtos. A equipe policial conseguiu localizar e recuperar um pacote com carne, uma bicicleta, uma bomba d’agua, uma mala de viagem e uma lavadora de alta pressão que já estavam de posse de outros três receptadores.

Diante a recuperação dos objetos furtados, o autor do furto e o receptador que ajudou na venda dos produtos foram levados presos para a Delegacia de Polícia Civil, onde os dados de todos outros três receptadores foram informados para que seja elucidada a boa-fé ou não destes indivíduos na aquisição dos produtos furtados.