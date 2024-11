Livro inspirado em juiz formado na Uems é lançado em Paranaíba

O projeto pedagógico Turminha do Bem lançou em Paranaíba o livro Fabinho, da Roça aos Tribunais em evento nas Faculdades Integradas de Paranaíba (Fipar). A obra inspirada na história do juiz Fábio Francisco Esteves, um dos pioneiros na superação das dificuldades socioeconômicas e raciais, é destaque no projeto Trilhas da Inclusão , que busca promover reflexões sobre as relações étnico-raciais e a valorização da cultura africana e indígena nas escolas .

Nascido em Chapadão do Sul (MS) e formado em direito pela Uems, em Paranaíba, Fábio Esteves hoje atua como juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF). A obra retrata como ele superou o preconceito e os desafios financeiros por meio da educação e do apoio familiar, oferecendo um exemplo de persistência e sucesso.

O projeto pedagógico Trilhas da Inclusão foi idealizado pela doutora em ciências Fernanda de Oliveira e inclui materiais voltados para a educação infantil e fundamental, como jogos e atividades em sala de aula que incentivam o respeito e a compreensão das diversas culturas. O programa contempla a aplicação das Leis 10.639 e 11.645, que garantem o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena nas escolas.