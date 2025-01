Maria Cecília e Gael lideram os nomes mais usados pelos pais em Paranaíba em 2024 

Os nomes Maria Cecília e Gael foram os mais escolhidos pelos pais de Paranaíba em 2024, segundo dados atualizados em 23 de dezembro de 2024 pelo Portal do Registro Civil.

Maria Cecília lidera o ranking com sete registros, enquanto Gael ocupa a segunda posição, com seis registros, empatando com outros nomes populares como Cecília, Miguel, Theo e Valentina.

Maria Cecília é um nome de origem hebraica de Maria, significando senhora soberana ou a pura e do latim Cecília significa cega ou alguém que enxerga com o coração.

Já Gael significa belo e generoso; de origem irlandesa o que protege ou o protegido.

No Brasil os principais nomes escolhidos foram Helena, Miguel, Gael, Ravi e Théo.

No estado, Helena teve 438 registros, liderando o ranking de 2024. Miguel, com 420 registros, ficou em segundo lugar, mantendo sua tradição como um dos favoritos.

Além dos 461 registros de nascimentos, os cartórios de Paranaíba também emitiram 181 certidões de casamento e 373 certidões de óbito em Paranaíba.

O levantamento reforça a preferência por nomes clássicos e modernos, alinhando-se às tendências culturais e sociais no Brasil. O nome Helena, que carrega uma história mitológica e literária, segue em alta, enquanto Miguel, com forte apelo bíblico, permanece entre os favoritos.

Confira os 10 nomes mais registrados em 2024 em Paranaíba:

1. Maria Cecília – 7 registros