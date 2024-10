Motociclista fica ferido em acidente entre motos na BR-158

Um motociclista ficou ferido na manhã de terça-feira (22), em um acidente com outra moto no Distrito Industrial I, em Paranaíba. Ele precisou ser encaminhado à Santa Casa local após sofrer escoriações.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ao acidente que envolveu uma Honda CG 150 Fan ESI, de cor vermelha, e uma Honda CG 125 Fan KS, de cor preta.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros ao condutor da moto vermelha, um homem de 24 anos, que foi levado para atendimento médico com lesões nos joelhos e braços. O outro motociclista, de 19 anos, sofreu escoriações leves e não necessitou de atendimento hospitalar.

Segundo relatos, o motociclista de 19 anos estava transitando pela marginal da BR-158 em direção à Avenida Cristóvão Pereira dos Santos, quando colidiu com a outra motocicleta, que seguia na mesma avenida, mas no sentido contrário.

No entanto, uma testemunha que passava pelo local alegou que o condutor de 19 anos atravessou a BR-158 por um local proibido, utilizando o canteiro, o que teria causado a colisão.

As informações prestadas pela testemunha foram confirmadas pelo motociclista de 24 anos, que também relatou ter visto o outro veículo atravessar o canteiro e entrar na via, resultando na colisão no início da Avenida Cristóvão Pereira dos Santos.

No momento em que as autoridades chegaram ao local, os veículos já haviam sido removidos, dificultando a realização de um croqui que pudesse ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

Ainda assim, todas as medidas administrativas cabíveis foram tomadas pela polícia, e o caso seguirá sob investigação para determinar eventuais responsabilidades.