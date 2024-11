Paranaíba registra saldo positivo na geração de empregos em outubro

O desempenho positivo teve variação relativa de 0,44%

Paranaíba fechou o mês de outubro com um saldo positivo na geração de empregos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) . No período, o município registrou 639 admissões contra 595 desligamentos , resultando em um saldo de 44 postos de trabalho .

Entre os setores, a Indústria se destaca com 35 vagas, Serviços também contribuiu para o resultado, 13 novas vagas .

No entanto, nem todos os setores apresentaram crescimento. A agropecuária registrou um saldo negativo de -14 postos , enquanto o setor de com -25 empregos .

O desempenho positivo teve variação relativa de 0,44%; no estoque o total é 9.938 postos de trabalho.