Paróquias celebram Ressureição com igrejas lotadas

Em Paranaíba, a Semana Santa está sendo marcada por igrejas lotadas e procissões organizadas pelas Paróquia Sant’ Ana e Santo Antônio.

Neste Domingo de Páscoa, a Paróquia Sant’ Ana realiza missas às 7h e às 18h, no Salão Paroquial do Centro. Às 9h na Comunidade Nossa Senhora de Fátima e às 19h 30min no Patronato São José. O pároco, padre Alessandro de Assis, está conduzindo todos os ofícios religiosos da Semana Santa.

Na missa realizada na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, em sua Homilia, neste domingo, ele ressaltou que os cristãos “ganham uma vida nova, de graça, mas é preciso corresponder. Cristo está vivo em nós, em você, na comunidade, na casa, no casamento, na relação com os pais, com os filhos, na relação com os amigos”. Destacou também que “temos que levar o Cristo ressurgido para as relações humanas, e como são desafiadoras essas relações”, reconheceu.