 Receita Federal reforça apoio para campanha em favor de entidades sociais

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilsom Custódio visita Paranaíba no próximo dia 28 de abril para uma reunião com contadores e contabilistas visando o reforço na campanha para orientar contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) a destinarem parte do seu imposto de renda para o financiamento de projetos e programas locais de amparo a crianças, adolescentes ou idosos. A informação foi confirmada pela chefe do escritório da Receita Federal em Paranaíba, Rayane Ramos.

A campanha denominada “Eu sou cidadão solidário” incentiva a destinação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas 2024 (IRPF) aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) e aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa (FDI).

Em Mato Grosso do Sul, a campanha conta com o apoio de órgãos como o Ministério Público Estadual, Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande, secretarias municipais e estaduais, universidades, entidades de classe e

A destinação pode ser feita diretamente na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), sob o limite de até 3% do imposto devido para cada um dos Fundos. Além disso, não gera nenhum ônus para o contribuinte. Basta optar por destinar o valor ao Fundo escolhido no momento da realização da DIRPF e, assim, contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e de ações para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio, no ano passado o Mato Grosso do Sul tinha potencial para arrecadar R$ 170 milhões, mas apenas R$ 10 milhões foram efetivamente destinados aos fundos, o que representa apenas 5%. “O que falta é consciência. As pessoas podem fazer essa escolha e deixar o dinheiro no Estado, ajudando entidades sérias, sem tirar nada do bolso”, explicou.

A expectativa da Receita para este ano é de atingir R$ 200 milhões em potencial de doações, e, para isso, o foco será ampliar a divulgação e conscientização.

Em Paranaíba, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal do Idoso (CMI), com o respaldo da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, desenvolvem a campanha “Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso”, que visa a arrecadação de fundos através do imposto de renda para projetos assistenciais de entidades filiadas a Fepengas- Fórum Permanente das Entidades Não Governamentais de Assistência Social.