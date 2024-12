Saúde apresenta balanço de atendimentos com mais de 9 mil consultas em  2024

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba realizou de janeiro até 30 de novembro, mais de 9 mil atendimentos em diversas especialidades médicas, destacando-se a ortopedia com 2.974 atendimentos realizados.

A cardiologia tem 2.129 atendimentos; pediatria 1.507; psiquiatria 945; gastroenterologia 1.369; e neurologia 738.

A secretária municipal de Saúde, Franciani Mariano Forni, celebrou os números alcançados, destacando que “esses resultados são fruto do compromisso e dedicação da equipe de Saúde, que trabalha diariamente para atender a nossa população com respeito e cuidado”.

Apesar dos avanços, um dos principais desafios enfrentados pela Secretaria em 2024 foi o alto índice de faltas nas consultas agendadas.

De acordo com os dados coletados, o absentismo registrado foi: ortopedia: 749 faltas; cardiologia: 331 faltas; pediatria: 489 faltas; psiquiatria: 486 faltas; gastroenterologia: 214 faltas; neurologia: 122 faltas.

A secretária Franciani fez um apelo à população: “As faltas comprometem não apenas a saúde do próprio paciente, mas também a eficiência dos serviços de saúde. Os médicos ficam à disposição, e pessoas que aguardam na lista acabam prejudicadas. Nosso sistema de agendamento é estruturado para confirmar as consultas, com agentes de saúde entrando em contato com antecedência. Precisamos do comprometimento de cada paciente para que esse trabalho funcione”.