Tribunal de Júri de retoma pauta de julgamentos: No banco dos réus, acusado de matar irmão por causa de cerveja.

O Tribunal de Júri de Paranaíba retoma a pauta de julgamentos do primeiro semestre de 2025. O Conselho de sentença reúne se na próxima terça-feira (18) para julgar denúncia oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra Igor Emanuel Garcia da Silva, 28 anos, atualmente preso e recolhido no Estabelecimento Penal de Paranaíba.

Ele é acusado pela morte de seu irmão Willian Garcia da Silva no dia 19 de agosto de 2021, em uma residência no bairro jardim Redentora. De acordo com os autos, o denunciado e a vítima moravam juntos e nesse dia chegaram às vias de fatos, após discussão verbal, por conta de o denunciado ter tomado duas cervejas que pertenciam à vítima, o qual ficou descontente com a atitude do irmão, provocando a desavença que avançou para uma luta corporal.

Testemunhas, ao perceberem a briga corporal, entraram na residência para apartar a briga, mas o denunciado e a vítima se apoderaram então de arma branca, cada qual com uma faca, sendo contidos momentaneamente pelas testemunhas que conseguiram retirar a vítima do local.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público o denunciado ameaçou a vítima. “Entra aqui pra você ver se não te mato”, teria dito Igor para o irmão William.