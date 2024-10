Zezinho Boca Preta celebra vitória como vereador em Paranaíba e planeja projetos

José Antônio Lopes Costa, conhecido popularmente como Zezinho Boca Preta, foi eleito vereador em Paranaíba pelo partido União Brasil com 577 votos. Em entrevista ao Jornal do Povo, Zezinho agradeceu aos eleitores e compartilhou sua trajetória, marcada por muito trabalho social e dedicação à comunidade. Essa foi sua segunda candidatura, após uma campanha inicial em 2016 e um período de preparação para retornar à política mais confiante em seu propósito.

Zezinho contou que o apoio de figuras regionais, como o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, contribuiu significativamente para sua campanha. “Foi uma surpresa boa ter esse apoio”, disse ele. Embora ainda não tenha assumido oficialmente o mandato, Zezinho já está trabalhando em prol de Paranaíba e organizando um rodeio beneficente no final do ano, com objetivo de revitalizar essa tradição local. “É um evento em homenagem ao Sr. Zé Arnaldo e ao público que sempre apreciou o rodeio cutiano, que não ocorre aqui desde 2007”, afirmou.

Sobre seu mandato, Zezinho destacou que deseja focar em áreas essenciais para a cidade, como saúde, educação e esportes, com um olhar especial para projetos voltados a crianças e jovens. “O que for benefício para o povo, estou junto”, enfatizou, reforçando que deseja atuar com transparência e em parceria com as comunidades locais. Quanto ao envolvimento na Câmara, Zezinho revelou que almeja participar da mesa diretora e se mostrou aberto a articular com outros vereadores, mas sem comprometer sua visão independente.

Zezinho concluiu a entrevista agradecendo a confiança da população e compartilhou uma mensagem de perseverança: “Nunca desistam de seus sonhos. Com Deus, tudo é possível. Estou aqui para trabalhar pelo melhor para Paranaíba.”

Assista: