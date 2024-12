Campo Grande oficializa eleitos em 2024 em cerimônia de diplomação

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizou, na noite desta quarta-feira (18), a diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições 2024 em Campo Grande. A cerimônia aconteceu no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) e formalizou a nomeação da prefeita Adriane Lopes (PP), da vice-prefeita Dra. Camilla Nascimento (Avante) e de 29 vereadores que atuarão na próxima legislatura.

Conduzindo a solenidade, o juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa, destacou a relevância do evento e o trabalho realizado por todos os envolvidos no processo eleitoral. “A diplomação é o último ato do processo eleitoral. É o momento em que é entregue aos candidatos os certificados, declarando que estão aptos a tomar posse no cargo para o qual foram eleitos. Este ano foi tranquilo, mais do que imaginávamos, sem grandes acirramentos”, afirmou.

Primeira mulher eleita prefeita por voto direto

Adriane Lopes foi reeleita ao cargo de prefeita de Campo Grande com 51,45% dos votos válidos, consolidando sua posição como a primeira mulher eleita por voto direto para comandar a capital sul-mato-grossense. A atual prefeita destacou a continuidade de sua gestão focada no equilíbrio das contas públicas e na eficiência da administração.

“Para equilibrar as contas, reduzir gastos e termos recursos para investir na cidade, naquilo que é prioridade para os campo-grandenses. A equipe será técnica, com poucas mudanças, que serão anunciadas nos próximos dias para trazer mais resultados para a Capital”, ressaltou Adriane durante a cerimônia.

Câmara Municipal com mais de 50% de renovação

A nova legislatura da Câmara Municipal será marcada por renovação: dos 29 vereadores, 15 são novos nomes. O presidente da Casa de Leis, vereador Carlão (PSB), enfatizou a importância do ciclo de renovação e sua expectativa para os próximos anos.