Prefeitura convoca 118 aprovados emconcurso, mas Sinted quer mais convocados

De acordo com a presidente do Sinted, o sindicato havia solicitado aproximadamente 400 vagas entre os grupos administrativo e de magistério, mas apenas 200 convocações foram realizadas. “No grupo administrativo, a maioria foi contemplada, mas no magistério ficou essa lacuna. Estamos fazendo um levantamento para comparar o quadro de vagas puras com o de vagas sobrepostas e voltaremos a cobrar a prefeitura”, afirmou.

A decisão gerou reação da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas (Sinted), professora Maria Diogo, que também é vereadora no município. Em entrevista, ela destacou que o sindicato havia solicitado um maior número de convocações.

A Prefeitura de Três Lagoas publicou, na última quarta-feira (15), as primeiras convocações de 2025 para os candidatos aprovados no Concurso Público de 2021, conforme o edital nº 016/2022. Por meio das resoluções 002 e 003/2025, foram convocados 118 aprovados, sendo 96 para cargos administrativos e 22 professores que atuarão na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

“A administração deve garantir que a maioria do quadro seja composta por concursados, evitando a dependência de cargos comissionados. Essa é uma das razões pelas quais houve a demissão em massa dos 1.881 no início do ano”, completou.

Impasses

Outro ponto abordado foi a situação do concurso de 2014, que ainda gera impasses. Segundo Maria Diogo, uma ação judicial movida por professores aprovados naquele concurso foi judicializada e prefeitura aguarda a decisão para poder dar posse aos aprovados. Apenas após essa etapa será analisada a possibilidade de convocação dos demais candidatos do concurso de 2021 para a educação infantil.

Gratificações

Maria Diogo também comentou sobre a polêmica em torno das gratificações e do peso 2, que haviam sido revogados no início de janeiro, mas foram mantidos após atuação do Sinted. “Defendemos as gratificações devido à complexidade e responsabilidade dos cargos de direção. Quem é diretor sabe os desafios diários nas unidades de ensino”, enfatizou.

O peso 2, que garante o dobro do salário para professores que assumem carga horária de oito horas diárias, também foi restabelecido. “Essas medidas são essenciais para atrair e manter profissionais qualificados na rede municipal”, concluiu.