Médico alerta para aumento dos casos de dengue no estado

O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar vacinas contra a dengue no sistema público de saúde, mas a procura da população ainda é baixa.

Mato Grosso do Sul recebeu 207.796 doses do imunizante, enviadas pelo Ministério da Saúde, e apenas 60% (122.224 doses) foram aplicadas na população para a idade permitida na bula, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS).

A vacina está disponível gratuitamente nas unidades públicas de saúde para grupos de risco, especialmente crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Essa faixa etária concentra o maior número de hospitalização por dengue.

“A procura está aquém do que a gente esperava. Não só aqui em Campo Grande, mas em vários locais do país, há doses com risco de vencer devido à baixa procura” – Alberto Costa

Durante o programa CBN Você Mulher, deste sábado (25), o médico pediatra Alberto Costa, proprietário do Centro de Imunização Imunitá, fez um alerta à população para que procure as unidades de saúde para se prevenir contra a dengue. (Vídeo abaixo)

O esquema vacinal contra a dengue é composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre as doses.

Neste ano, já foram registrados 708 casos prováveis de dengue no estado, sendo 204 casos confirmados. Esses dados foram apresentados no boletim referente à 3ª semana epidemiológica, divulgado pela SES na quinta-feira (23).

Mas há pacientes que não podem receber as doses contra a dengue. Acompanhe a entrevista na íntegra e entenda:

Vacina

Produzida pelo laboratório japonês Takeda, a vacina Qdenga é destinada, inicialmente, para regiões com maior incidência e transmissão do vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da vacina em março de 2023, com base em estudo feito com mais de 28 mil pessoas, incluindo crianças e adultos.

A Qdenga é um imunizante tetravalente produzido a partir do vírus vivo atenuado, ou seja, do micro-organismo infectado, mas enfraquecido. Essa condição pode melhorar a resposta do sistema imunológico, funcionando de forma semelhante à defesa do corpo humano nos casos de infecção pela dengue.

Eficácia da vacina

De acordo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim), a Qdenga demonstrou ser eficaz contra o sorotipo DENV-1 em 69,8% dos casos; contra o DENV-2 em 95,1%; e contra o DENV-3 em 48,9%.

Durante o estudo, o DENV-4 não pôde ser avaliado porque havia poucos casos de dengue causados por esse sorotipo. Foi comprovada também a eficácia nos casos de hospitalizações por “dengue confirmada laboratorialmente, com proteção geral de 84,1%, com estimativas semelhantes entre soropositivos (85,9%) e soronegativos (79,3%)“, explica a SBim.