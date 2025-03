Protocolo 'Não é Não' fortalece segurança das mulheres no Carnaval

Com a chegada do Carnaval, um dos maiores desafios enfrentados pelas mulheres durante a folia continua sendo o assédio. Para combater esse problema, o protocolo “Não é Não” foi sancionado no Brasil no final do ano passado, estabelecendo diretrizes para que estabelecimentos e organizações de eventos saibam como agir diante de casos de importunação e violência contra mulheres.

No programa CBN Você Mulher deste sábado (1), a psicóloga e especialista no tema, Tatiana Lovatto, explica que a iniciativa visa tanto a prevenção quanto o encaminhamento adequado de vítimas.

“O protocolo cria regras e define como estabelecimentos devem agir para garantir um ambiente seguro para todos“, destacou.

Tatiana Lovatto e a apresentadora Juliana Gambim nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande – Foto: Redação/CBN-CG

O assédio em festas e eventos é uma realidade recorrente, especialmente durante o Carnaval. Segundo Tatiana, a maior dificuldade na conscientização sobre consentimento está na mudança cultural.

“Vivemos em uma sociedade que, historicamente, objetificou as mulheres e não respeitou suas escolhas. Precisamos garantir que todos compreendam os limites do respeito e do consentimento”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra: