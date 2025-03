Psicóloga fala sobre o fortalecimento do empoderamento e autoestima feminina

O tema escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia Internacional da Mulher deste ano é: “Para todas as mulheres e meninas: direito, igualdade e empoderamento”. Durante o CBN Você Mulher deste sábado (8), Juliana Gambim conversou com a psicóloga Deborah Nasser, que falou sobre o assunto e explicou como a psicologia pode ajudar no fortalecimento da autoestima e do empoderamento feminino.

“Como mulher, a gente precisa buscar a emancipação feminina, quebrar essa ideia de que o nosso corpo e a nossa beleza são as únicas coisas que nos validam como mulher neste mundo. A gente é muito mais do que os papéis que ocupa. […] Eu sempre indico ter cuidado com o que você consome nas redes sociais, se são mulheres com corpos inatingíveis e realidades inatingíveis. Na rede social, tudo parece perfeito, mas a gente sabe que não é assim”, disse Deborah.

Confira a entrevista completa: