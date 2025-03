Empresária explica como a mulher pode se destacar em um segmento dominado pelos homens, o da tecnologia

O setor de tecnologia no Brasil é majoritariamente masculino, embora a participação feminina tenha aumentado nos últimos anos. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nos últimos sete anos (2015-2022), a participação feminina no setor de tecnologia aumentou em 60%.

Ainda assim, as mulheres continuam enfrentando desafios no mercado de trabalho, como discriminação, baixa representatividade, disparidade salarial, falta de estímulo por parte da sociedade e do mercado de trabalho, além de preconceitos e estereótipos de gênero.

Nenhum desses desafios impediu a presidente da Digix, Suely Almoas, de conquistar o sucesso profissional. Neste sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a empresária participou do programa CBN Você Mulher e contou sobre sua história de vida, trajetória profissional e sobre a Digix, empresa que busca transformar a gestão pública no Brasil com tecnologias inovadoras.

“Eu acho que a grande questão da mulher é a gente fortalecer a nossa autoestima e eu hoje, enquanto líder de uma empresa de tecnologia e trabalhando nessa área muito masculina, busco ser inspiração para outras mulheres e oportunizar lugares para a voz e atuação profissional feminina na minha empresa“, afirmou Suely.

Confira a entrevista completa: