Concorra a R$100 todo sábado na Massa FM 93,3 Três Lagoas!

Que tal ganhar um dinheiro extra apenas por mostrar que está sintonizado na Massa FM? Agora, todo sábado tem sorteio de R$100 para quem participa!

Como entrar na disputa?

Tire uma foto ou grave um vídeo do seu rádio sintonizado na Massa FM 93,3 Três Lagoas – seja no carro, no trabalho ou em casa.

Poste no Instagram! Publique nos seus Stories e marque @MassaFM.TresLagoas.



Aumente suas chances! Quanto mais fotos ou vídeos você postar, mais chances tem de ganhar!