Concorra a Squeezes Gatorade + Vini Jr na promoção 'Hidratação Premiada!'; cadastre-se já

A PepsiCo, renomada por sua inovação, está lançando a promoção Gatorade Hidratação Premiada, que oferece aos consumidores a chance de ganhar uma garrafa squeeze exclusiva. Esta é uma oportunidade imperdível para quem valoriza a hidratação e um estilo de vida ativo.

Detalhes da promoção

A promoção estará disponível em todo o Brasil, de 21 de outubro de 2024 a 21 de dezembro de 2024. Durante este período, os interessados poderão se inscrever no site da promoção para concorrer a prêmios. A participação é aberta a todos com mais de 13 anos, desde que possuam um CPF válido e residam no Brasil. Menores de idade, entre 13 e 18 anos, podem participar com a autorização de seus responsáveis. Um dos pontos altos da Promoção Hidratação Premiada é a mecânica de contemplação imediata: a cada hora, um novo ganhador será anunciado, aumentando assim as chances de vitória para todos os participantes.

Como Participar

A inscrição na promoção é simples:

Acesse o site da promoção: promo.gatorade.com.br Preencha o formulário de cadastro com seus dados pessoais. Confirme seu cadastro e aguarde a divulgação dos resultados.

Os participantes saberão na hora se foram contemplados com a garrafa squeeze e receberão um e-mail confirmando sua participação. Os prêmios serão entregues em até 30 dias, sem custo para os ganhadores. A Promoção Gatorade Hidratação Premiada tem como objetivo promover a hidratação e um estilo de vida saudável. A PepsiCo se reserva o direito de desclassificar participantes que fornecerem informações falsas ou incompletas. Além disso, a promoção é restrita a um cadastro por CPF. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a PepsiCo pelo telefone (11) 3064-3399 ou pelo formulário de contato no site da promoção.