“Nóis vai” Descer: Grupo RCN lança promoção de verão com prêmios incríveis

O Grupo RCN já está no clima de verão e lançou a promoção “Nóis vai Descer”, que promete agitar o mês de janeiro com prêmios personalizados para quem adora curtir a estação mais esperada do ano. Ao todo, serão realizados 4 sorteios com kits completos para aproveitar o calor em grande estilo.

O que tem nos kits?

Os participantes concorrerão a um super kit que inclui:

🕶️ Um óculos solar para proteger os olhos com muito estilo;

❄️ Uma caixa térmica para manter suas bebidas geladas em qualquer lugar;

🔊 Uma caixinha de som JBL para animar os momentos de lazer;

☕ Um copo Stanley, ideal para manter sua bebida na temperatura perfeita;

👡 Um par de chinelos Havaianas personalizados, para curtir o verão com conforto.

Como participar?

A participação é simples e divertida: envie a palavra-chave DESCER para o WhatsApp do Grupo RCN, no número (67) 3509-7500, e garanta a sua chance de ganhar!

Sintonize e acompanhe!

Além de participar, fique ligado na programação das rádios do Grupo RCN para não perder nenhuma novidade:

Os prêmios serão sorteados ao longo da programação e prometem deixar o verão dos ganhadores ainda mais especial.