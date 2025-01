Promoção do Grupo RCN vai pagar IPTU e IPVA

Ano novo, despesas novas! Chega janeiro e, com ele, IPVA, IPTU e outras contas que pesam no bolso. Para dar uma força aos moradores da região, o Grupo RCN está lançando uma ação especial para ajudar você a começar o ano com mais tranquilidade.

A participação é muito simples! Basta enviar uma foto do seu IPTU para o WhatsApp 3509-7500 com a palavra-chave IPTUI ou IPVAI. Assim, você já estará concorrendo a sorteios imperdíveis que podem aliviar as suas despesas de começo de ano.

Os sorteios serão realizados ao vivo durante a programação das rádios Band FM, Cultura FM e do canal TVC HD, então é só ficar ligado para saber se a sorte está ao seu lado!

Essa iniciativa é mais uma demonstração do compromisso do Grupo RCN em estar próximo da comunidade, buscando formas de contribuir para o bem-estar e o dia a dia de todos. Queremos ajudar nossos ouvintes e telespectadores a enfrentarem as contas de início de ano com mais leveza e otimismo.

Não perca essa chance de começar 2025 com o pé direito! Acompanhe nossos canais e participe. O Grupo RCN está aqui para ajudar