Adriane Lopes vence o 2º turno e é reconduzida à Prefeitura de Campo Grande

O resultado das urnas neste 2º turno das eleições municipais em Campo Grande reconduziu a atual prefeita ao cargo. Esta é a primeira vez em que uma mulher é eleita por voto direto para o cargo de prefeita da capital sul-mato-grossense.

Em menos de uma hora de apuração pela Justiça Eleitoral Adriane Lopes (PP) foi declarada matematicamente eleita, com 98% das sessões totalizadas.

E, às 17h03, com 100% dos votos apurados, Adriane teve 51,45% dos votos válidos, contra 48,55% de Rose Modesto (União).

Em números absolutos, Adriane venceu o pleito com uma diferença de 12.587 votos. Ela conquistou 222.699 votos e Rose teve 210.112 votos.

Desempenho nas urnas

Repetindo o feito no primeiro turno, Adriane Lopes largou na frente e manteve a liderança durante todo o período de totalização dos votos. No início da apuração, a diferença entre as duas candidatas era de pouco mais de 170 votos.

Mas aos 20 minutos de apuração, a vantagem de Adriane sobre Rose chegou ao mínimo de 34 votos. A partir daí, esse número aumentou exponencialmente a cada nova totalização, dando como certa a vitória de Adriane Lopes.

Assim que soube do resultado, a prefeita atendeu a imprensa, que já a aguardava em frente à sua residência, no bairro Carandá Bosque.