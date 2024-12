Bacalhau apresenta diferença de quase 250% no preço no estado

O consumidor de Mato Grosso do Sul pode encontrar, nesta semana do Natal, uma variação de quase 250% nos tradicionais itens da festa.

A maior diferença encontrada foi no filé de bacalhau. 500 gramas do produto sem pele, em Campo Grande, está sendo comercializada a R$ 189,98; o mesmo produto, em Três Lagoas, é vendido por R$ 56,80, uma variação de 234,47%.

O panetone de frutas cristalizadas apresentou uma diferença significativa entre os quatro municípios pesquisados: 128,44%. Em Três Lagoas, o produto foi encontrado a R$ 17,90, enquanto, em Corumbá, ele é encontrado por R$ 40,89.

Entre as proteínas suínas, o quilo do tender com osso foi encontrado em Três Lagoas a R$ 56,49, e a R$ 69,99 nas prateleiras da Capital.

Já nas aves, o quilo do peru temperado variou entre R$ 31,48, em Três Lagoas, e R$ 37,90, na cidade de Ponta Porã.

A pesquisa, realizada pelo Procon/MS entre os dias 11 e 20 de dezembro, comparou os preços praticados em 16 estabelecimentos comerciais nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

