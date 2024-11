Bitto é reconduzido à presidência da OAB MS

O advogado Bitto Pereira, representando a chapa ‘Pelo Futuro da OAB’ venceu a disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS).

As eleições para a escolha dos conselheiros estaduais e federais e da diretoria para o triênio 2025-2027 foram realizadas nesta sexta-feira (22), na Capital e em mais 31 municípios do estado, com subseções da OAB-MS.

Bitto venceu o candidato adversário, o advogado Lucas Rosa, após uma campanha de embates acalorados, incluindo decisões judiciais sobre a publicação de vídeos de campanha.

O resultado final dos votos foi oficialmente divulgado às 18h30, uma hora e meia após o início da apuração.