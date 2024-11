CBN Campo Grande promove entrevistas e debate com candidatos à presidência da OAB-MS

Quem se preparar para ir às urnas no próximo dia 22, poderá se informar a respeito das propostas dos candidatos na Rádio CBN Campo Grande . A emissora promoverá entrevistas e um debate com os candidatos à presidência da OAB-MS, assim como realizado em eleições anteriores.

Na próxima semana, dia 22 de novembro, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) realizará as eleições para escolha de conselheiros e diretoria que estará à frente da gestão da entidade no triênio 2025-2027.

Nesta quinta-feira (14) o advogado e candidato Lucas Rosa será entrevistado a partir das 9h no Jornal CBN Campo Grande. O atual presidente e candidato à reeleição, Bitto Pereira, será entrevistado na terça-feira, dia 19, também às 9h.

As entrevistas poderão ser acompanhadas pelo rádio, na sintonia 93,7, pelas redes sociais da CBN, no portal rcn67, e ainda pela TV aberta (TVC HD), na região de Três Lagoas, emissora do Grupo RCN.

O debate entre Bitto e Lucas será um dia antes do pleito, no próximo dia 21, às 8h30, também com transmissão ao vivo nas redes sociais e na TV, além do da Rádio CBN no Youtube , e no Facebook.

Observatório das Eleições

Em uma iniciativa inédita, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MS criou, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o Observatório das Eleições, com intuito de ampliar a fiscalização do pleito e combater eventuais indícios de irregularidades.

O lançamento do Observatório foi em julho deste ano, durante a sessão do Conselho Seccional, em Campo Grande.

Composição das chapas