Bitto e Lucas se enfrentam em debate na véspera da eleição da OAB-MS

O Grupo RCN promoveu, na manhã desta quinta-feira (21), o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) para o triênio 2025-2027.

O advogado Bitto Pereira, atual presidente da entidade e candidato à reeleição, e o advogado Lucas Rosa, que disputa o cargo pela primeira vez, participaram do confronto de ideias e propostas durante quase uma hora e meia, nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande.

O debate foi mediado pela jornalista Lígia Sabka, diretora de Conteúdo do Grupo RCN, e foi dividido em três blocos. O formato do programa, com banco de tempo para cada debatedor administrar, permitiu que os candidatos se confrontassem diante de todos os questionamentos com maior profundidade.

Houve momentos de discussão de propostas e de embates acalorados. No vídeo postado ao final desta reportagem, é possível assistir ao programa na íntegra.

As eleições para a escolha de conselheiros e da diretoria que estará à frente da gestão da OAB-MS no triênio 2025-2027 será realizada nesta sexta-feira (22).

A participação dos profissionais da advocacia no pleito é obrigatória e ocorre de forma presencial em Campo Grande e nas subseções por todo interior do estado. Ao todo, 19,5 mil advogadas e advogados estão inscritos na OAB-MS mas só poderão votar aqueles que estiverem adimplentes com a instituição.