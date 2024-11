BR-163 deve receber mais de 210 mil veículos no feriado prolongado

A partir desta quinta-feira (14), é prevista alta no fluxo de veículos até domingo (17) na BR-163, em Mato Grosso do Sul. A concessionária responsável pela administração da rodovia, a CCR MSVia, iniciou a Operação Proclamação da República, com reforço de equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) para maior agilidade nos atendimentos e respostas rápidas a eventuais emergências.

Segundo estimativa das equipes de tráfego da concessionária, cerca de 210,3 mil veículos devem passar pela BR-163/MS ao longo do feriado prolongado, representando um acréscimo de 16% em comparação aos dias normais. Somente nesta quinta-feira, espera-se que mais de 60 mil veículos utilizem a rodovia até o final do dia.

Na sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a previsão é de um tráfego superior a 52,6 mil veículos, com os horários de pico entre 9h e 11h, quando a média deve alcançar 5 mil veículos por hora.

Já no sábado (16), a movimentação esperada é de 40,9 mil veículos, com maior fluxo entre 10h e 11h, registrando média de 2,9 mil veículos por hora. Para o domingo (17), a estimativa é de 56,7 mil veículos na rodovia, com pico entre 16h e 17h, chegando a uma média de 4,9 mil veículos por hora.

Equipes de plantão

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na BR-163/MS funciona 24h por dia, com mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, estão 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego, 5 viaturas de combate a incêndio e 5 viaturas para apreensão de animais.

A operação conta com o auxílio de 477 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do CCO (Centro de Controle Operacional), o que permite, ainda, fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real. Os equipamentos são movimentados à distância, girando 360°, movimento vertical e zoom, o que permite rastrear a rodovia a distâncias de até 2 quilômetros em cada sentido de tráfego.

Também serão empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego.

As Bases Operacionais são equipadas com sanitários, fraldários, estacionamentos, totem informativo e água potável, e estão instaladas nos seguintes locais: