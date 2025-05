Caminhão cai em ribanceira após colisão com carro na BR-262 entre Ribas e Campo Grande

Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (9) na BR-262, trecho entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão, que acabou caindo em uma ribanceira às margens da rodovia.

Foto: Ribas Ordinário

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu nas proximidades de um motel localizado no sentido da Capital. O carro teria entrado repentinamente na frente do caminhão, forçando o condutor do veículo de carga a desviar. Na tentativa de evitar a batida, o caminhão saiu da pista e capotou, ficando parcialmente destruído em uma área de mato.

O motorista do caminhão, natural de Três Lagoas, ficou ferido e foi socorrido. Ainda não há informações oficiais sobre o seu estado de saúde. Familiares informaram que ele estava a caminho de casa no momento do acidente e pediram orações pela sua recuperação. Eles se deslocaram de Três Lagoas para acompanhar o caso de perto.

O trânsito no local ficou lento após a colisão, gerando congestionamento e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela rodovia. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes, que estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

Acidente na BR-262: Detalhes e Consequências

Este trecho da BR-262 é frequentemente palco de acidentes graves, o que reforça a importância de ações de fiscalização e conscientização para a segurança viária. O caso segue sob investigação, e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.