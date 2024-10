Campo Grande se destaca na rota do Aviturismo

A observação de aves, atividade conhecida como birdwatching ou birding (termos em inglês), vem ganhando espaço em Mato Grosso do Sul nos últimos anos, mas principalmente em Campo Grande.

A capital sul-mato-grossense reúne vários espaços públicos com mata preservada, além de ser uma das cidades mais arborizadas do país. A presença de variedades frutíferas também contribui para atrair centenas de espécies de aves.

Esse cenário tem chamado a atenção, cada vez mais, de grupos de observadores de aves, chamados de ‘passarinheiros‘. São amantes da natureza, fotógrafos especializados e pesquisadores de aves.

Até o aviturismo – atividade de turismo a partir da observação de pássaros – registra crescimento nas áreas urbana e rural de Campo Grande. Além de ser uma forma de lazer e contato com a natureza, a observação de aves ainda contribui para a conservação das espécies.

“A observação de aves é uma coisa bem antiga no ser humano. Essa observação organizada que a gente tem hoje em dia, ela é algo mais recente, principalmente no Brasil“, lembrou o passarinheiro e condutor de aviturismo, Lucas Ribas Casanova

PASSARINHEIROS

A partir das ‘passarinhadas‘, os dados coletados pelos observadores podem ser utilizados em estudos científicos e programas de monitoramento da avifauna, popularmente conhecido como ciência cidadã.

O tatuador Fábio Monteiro virou ‘passarinheiro‘ por causa da filha pré-adolescente e, hoje, a família inteira organiza viagens dentro e fora do estado para observar pássaros.

“Acabei sendo contagiado por essa atividade tão linda, que eu falo até que é terapêutica, né? […] Juntamente com meus filhos, a minha esposa, a gente começou a adquirir esse hábito. A gente se sente bem na natureza, se sente pertencente. A gente observa mais e entende mais o nosso meio, o nosso meio natural“, conta Fábio.

BIG DAY

Todos os anos, nos meses de maio e outubro, ‘passarinheiros‘ do mundo inteiro se reúnem para observar e registrar o maior número de espécies de aves, em um único dia, durante 24 horas.

É o Global Bib Day, evento organizado pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, em Nova York (EUA). Os registros são feitos pela plataforma de ciência cidadã eBird e os avistamentos anuais chegam a 100 milhões de registros.

Em maio deste ano, Mato Grosso do Sul ficou entre os ‘TOP 10’ em maior números de espécies registradas.

E, neste mês de outubro, no dia 12, o Projeto Vem Passarinhar MS ficou em primeiro lugar no ranking nacional em número de espécies. Em 13 municípios, 233 participantes se dividiram para observar e registrar as aves. Veja fotos na galeria abaixo

A mobilização do grupo sul-mato-grossense resultou em 376 espécies de aves registradas em 24 horas (58% das espécies anotadas para o estado), a terceira colocação em número de listas submetidas à plataforma eBird.

Na classificação final, o Brasil ficou em terceiro lugar no Global Bib Day, edição de outubro/2024, com 1.244 registros. O país com o maior número de espécies registradas foi a Colômbia (1.412), seguido pelo Peru (1.343).

Murucutu – Foto: Lucas Casanova Udu-de-coroa-aazull – Foto: Fábio Monteiro Príncipe – Foto: Lucas Casanova Urutau – Foto: Lucas Casanova Tesourinha – Foto: Lucas Casanova Rapazinho-do-chaco – Foto: Lucas Casanova Suiriri-de-garganta-branca- Foto: Lucas Casanova Arapaçu-platino – Foto: Fábio Monteiro Rapazinho-do-chaco – Foto: Fábio Monteiro Águia-pescadora- Foto: Lucas Casanova