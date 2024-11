Campo Grande sedia evento sobre Inovação, Tecnologia e Agronegócio

A Semana de Inovação, Tecnologia e Agronegócio terá início nesta terça-feira (26), no Parque Tecnológico de Campo Grande (ParkTec-CG). As inscrições seguem abertas, e os interessados ainda podem se inscrever para participar deste grande evento, que ocorrerá até o dia 28 de novembro.

A programação reunirá os principais agentes de tecnologia, representantes de empresas, instituições de ensino e gestores públicos de todo o Brasil.

O evento tem como objetivo discutir tendências e apresentar soluções que fomentem o desenvolvimento econômico regional e impulsionem o ecossistema de inovação em Mato Grosso do Sul.

Com programação inteiramente gratuita e aberta ao público, as inscrições, obrigatórias, podem ser realizadas clicando aqui.

Para falar sobre as tendências e inovações na agricultura do Brasil e do mundo, o diretor executivo adjunto da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Matheus Ferreira, abre o ciclo de palestras.

O diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Álvaro Prata, apresentará na sequência uma palestra sobre o cenário da inovação e as tendências tecnológicas no Brasil. Prata, que integrou as discussões do grupo S20 no G20, destaca-se por sua atuação na liderança de debates em ciência e inovação.

Semana de Inovação, Tecnologia e Agronegócio

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), em parceria com o Parktec-CG e apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect/MS) e das universidades UFMS e UCDB.

A programação possibilitará a troca de experiências e a criação de conexões estratégicas entre profissionais, acadêmicos, empresários e gestores públicos.

Os participantes poderão acompanhar palestras e rodas de conversas sobre as tendências do segmento, abordando temas como Cidades Inteligentes, Inovação Aberta, Captação de Recursos, Fomento em Projetos de Inovação, Projetos MS, Rota Bioceânica e GovTech.

Programação

26 de novembro

18h30 – 19h00: Credenciamento

19h00 – 19h15: Abertura oficial

19h15 – 19h30: Solenidade com Universidades e Instituições parceiras

19h30 – 20h00: Palestra: Confederação da Agricultura do Brasil com Matheus Ferreira – diretor -executivo Adjunto

20h00 – 20h30: Palestra: Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) com Álvaro Prata, diretor-presidente

20h30 – 21h30: Coquetel

27 de novembro

08h30 – 09h: Credenciamento

09h – 09h20: Potencializando Ambientes de Inovação com Ricardo Senna, secretário Executivo da Semadesc

09h20 – 09h40: Fomento à Pesquisa Científica e Inovação em MS com Prof. Dr. Nalvo Franco, diretor Científico da Fundect

09h40 – 10h20: Coffee break

10h20 – 12h: Painel: Inovação Aberta e Captação de Recursos Casos Bayer, Nestlé e outros

12h – 14h: Pausa para almoço

14h – 16h30: Painéis sobre Cidades Inteligentes, Marco Legal e Startups

28 de novembro

08h30 – 09h: Credenciamento

09h – 10h20: Palestras sobre Rota Bioceânica e Conexões Estratégicas

14h – 16h30: Painel: Tecnologia e Agronegócio no Mato Grosso do Sul

Serviço

O Parque Tecnológico de Campo Grande (Parktec CG) está localizado na Avenida Rachid Neder, 760, bairro Monte Castelo.

Contato: (67) 99638-1911 | [email protected]

Sobre o Parktec-CG

Inaugurado em 2023 pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, o Parktec CG é um polo tecnológico que promove o desenvolvimento socioeconômico da região por meio de inovação, empreendedorismo e economia criativa.

O espaço oferece infraestrutura para projetos de aceleração, incubação, eventos e treinamentos, sendo referência para empresas e instituições que buscam inovar.