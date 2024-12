Campo Grande tem quase 3 mil vagas de emprego nesta segunda-feira

Quem procura oportunidade de trabalho formal pode conquistar a sonhada vaga nesta segunda-feira (16), em uma da fundações de Campo Grande. Juntas a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibilizam 2.953 vagas para a Capital.

Só a Funsat disponibiliza hoje 1.997 vagas. Clique aqui para conhecer a lista completa. Para participar dos processo seletivos, os candidatos devem comparecer à sede de Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

É preciso levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, o celular deve estar com com bateria e recarga, para acesso aos dados.

Já na Funtrab são 956 vagas. Basta clicar aqui para conferir todas as oportunidades. Os interessados podem comparecer à sede da instituição, que fica na Rua 13 de maio, 2773 – Centro. É preciso levar documentos pessoais com foto, CPF e Carteira de Trabalho.

Rede fast food

Um rede de fast food também oferece 30 oportunidades de trabalho para os períodos diurno e noturno em Campo Grande. As oportunidades são para o cargo de atendente, os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

Para concorrer à vaga basta levar o currículo presencialmente a um dos restaurantes da rede. Ou ainda encaminhar o currículo para o contato: (67) 99835-0273. Os endereços dos restaurantes podem ser conferidos clicando aqui.



